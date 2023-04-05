Tepebaşı’nın Hatay Arsuz’da 5 bin vatandaşa sahur ikramı sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, deprem felaketinin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdürürken Hatay’ın Arsuz ilçesinde 5 bin depremzede vatandaş için sahur bereketi paylaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının bereketini Hatay’da depremzede vatandaşlar için paylaşmaya devam ediyor. 11 ili vuran depremlerin ardından bölgede yaptığı yardım faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren gerek arama-kurtarma, gerekse yardım tırlarıyla bölgeye destek olmuştu. Tepebaşı Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur yemeği ile Hatay Arsuz’da vatandaşlara destek oluyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan sahur öğünleri, günlük beş bin vatandaşa ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediye personeli tarafından hazırlanan öğünler Ramazan ayı boyunca Hataylılara ikram edilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin sahur desteğinden yararlanan depremzede vatandaşlar da Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.