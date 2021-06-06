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Tepebaşı’nın eserleri beğeni topladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin koleksiyonunda yer alan birbirinden özel sanat eserleri, ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sergilendi.

ESKİŞEHİR 06.06.2021, 15:32
Tepebaşı’nın eserleri beğeni topladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin koleksiyonunda yer alan birbirinden özel sanat eserleri, ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sergilendi.

İstanbul’da düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda etkinliğe davet edilen Tepebaşı Belediyesi, sanatseverlerden ve sanatçılardan tam not aldı. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Sanat Çalıştayı, Altın Ayaklar ve metal geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserleri ile fuarın açık ve kapalı alanlarında yer alan Tepebaşı Belediyesi, fuar süresince yoğun ilgi topladı. Yerli, yabancı bine yakın sanatçının 5 bin civarındaki eserleri, merkezin 10 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanında sergilenirken, fuar kapsamında söyleşiler, paneller ve konserler de düzenlendi.

Sevilen sanatçı Edip Akbayram, tanınmış Rus ressamlarından Oleg Puttin ve Koreli seramik sanatçısı Kim Yong Moon da Tepebaşı Belediyesi’nin eserlerini yerinde inceleyip beğendi.
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