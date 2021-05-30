Tepebaşı’nın eserleri Artcontact İstanbul’da sergilenecek

Tepebaşı Belediyesi, uluslararası etkinliklerinde ortaya çıkan eserler ile 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda yer alacak.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin sanat eserleri, 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sergilenecek. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda, yerli ve yabancı bine yakın sanatçının eserleri yer alacak. Fuar kapsamında söyleşiler, paneller, konserler de düzenlenecek. ArtContact İstanbul, 31 Mayıs’taki ön izleme ile sanatseverlere kapısını açacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Yüzü aşkın galeri, müze, üniversite, kurum, proje ve inisiyatifin yer aldığı fuar, sağlık personeli ve eşleri için ücretsiz olacak.

Tepebaşı Belediyesi de Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı etkinliklerinde ortaya çıkan nadide eserler ile Eskişehir’in sanatsal yönünü ArtContact İstanbul’da temsil edecek.