Tepebaşı’nın çalışmalarını yerinde incelediler

Tepebaşı Belediyesini ziyaret eden Türkiye Kalite Derneği, belediyenin sürdürülebilirlik çalışmalarını inceledi.

Tepebaşı Belediyesinin sürdürülebilirlik uygulamalarını yakından görmek için ziyarette bulunan üyeler, ilk olarak Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen sunuma katıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı çalışmaları yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, katılımcılara belediyenin sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde gerçekleştirdiği enerji, iklim, sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsetti. Yapılan sunumdan sonra çalışmaları yakından izlemek üzere Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ve Melih Savaş Yaşam Köyü’ne ziyarette bulunan misafirler, enerji ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Konuklar, belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alırken Tepebaşı Belediyesi’ni de başarılı projelerinden ötürü tebrik etti.