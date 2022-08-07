banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Tepebaşı’nın çalışmalarını yerinde incelediler

Tepebaşı Belediyesini ziyaret eden Türkiye Kalite Derneği, belediyenin sürdürülebilirlik çalışmalarını inceledi.

ESKİŞEHİR 07.08.2022, 12:42
Tepebaşı’nın çalışmalarını yerinde incelediler

Tepebaşı Belediyesini ziyaret eden Türkiye Kalite Derneği, belediyenin sürdürülebilirlik çalışmalarını inceledi.

Tepebaşı Belediyesinin sürdürülebilirlik uygulamalarını yakından görmek için ziyarette bulunan üyeler, ilk olarak Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen sunuma katıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı çalışmaları yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, katılımcılara belediyenin sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde gerçekleştirdiği enerji, iklim, sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsetti. Yapılan sunumdan sonra çalışmaları yakından izlemek üzere Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ve Melih Savaş Yaşam Köyü’ne ziyarette bulunan misafirler, enerji ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Konuklar, belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alırken Tepebaşı Belediyesi’ni de başarılı projelerinden ötürü tebrik etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu