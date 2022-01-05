Tepebaşı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden 65 bin 456 çocuk yararlandı

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ise ilk olan merkezde, 2013 yılından bu yana taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya, sorun tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk sayısı ise 32 bin 183’e ulaştı. Ayrıca 15 bin 756 çocuğa da florlama yapıldı. Merkezde bin 822 çocuğa 4 bin 201 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 282 çocuğa ise eğitim verildi.

“Koruyucu hekimlik örneği”

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sunulan ücretsiz hizmetler arasında tarama, florlama yani çürükten koruma uygulaması, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği bir proje olduğunu kaydetti. Başkan Ataç, “2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz merkezde bugüne kadar 65 bin 456 çocuğumuzun taramasını yaptık. Merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in de örnek gösterildiği bir nokta haline geldi. Muayeneye gelen çocuklarımız tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişleri korumayı öğreniyor. Merkezimiz ağız sağlığının yanı sıra 4-18 yaş grubu çocuklarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Merkezimizde sunduğumuz hizmetler ile çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamıyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyor. Bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı arttıkça, sağlıklı dişlere sahip olma oranları da artıyor. Bu koruyucu hekimlik uygulaması sadece bir sağlık projesi değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneğidir. Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok mutluyuz” sözlerini kullandı.