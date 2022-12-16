Tepebaşı’ndan vatandaşlara bilgilendirme turları

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri yerinde görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeleri ile Türkiye ve yurt dışından takdir toplarken, Eskişehirlilerin de beğenisini kazanıyor. Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Belde Evi sakinleri, Tepebaşı Belediyesi’ni ve Başkan Ahmet Ataç’ı kutladıklarını belirtiyor.

Son olarak Tepebaşı’nın çeşitli mahallelerinde bulunan Belde Evleri’ndeki faaliyetlere katılan ve Melih Savaş Yaşam Köyü, Alzheimer Konukevi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi gibi merkezleri gezen Belde Evi kursiyerleri, hizmetleri beğendiklerini kaydetti.

Şadan Biçici isimli kursiyer, “Kur’an-ı Kerim kursuna katılıyorum, son derece memnunuz. Dualarımız Ahmet Ataç’a, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Memnunuz, Belde Evlerinde sosyalleşiyoruz. Arkadaş grubu ile birlikte bir şeyler öğrenmek insanı mutlu ediyor” dedi.

Kadriye Malkoç adlı vatandaş da “2012’den beri Belde Evlerinden faydalanıyorum. Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum. Bu imkanlar çok güzel, minnettarız. Sporumuza gidiyoruz, gezilere katılıyoruz, insanlarımızla bir arada olmak çok güzel. İyi ki Ahmet Ataç var, çok memnunuz” diye konuştu.

Zübeyde Görkan ise “İlk açıldığından beri Belde Evlerine gidiyorum, Başkan Ataç’a teşekkür ediyoruz. Çevremiz genişliyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Kur’an kursuna, örgü ve iğne oyası eğitimlerine katılıyorum. Hizmet turu ile bu hizmetleri de görmüş oldum, teşekkür ediyorum” dedi.

Nuriye Arlı adlı kursiyer ise “Belde Evinden faydalanıyorum, çok da mutluyum. Elimden geldiğince katılım sağlıyorum, iyi ki böyle güzel imkanlar sağlanıyor. Hanımlar olarak hem kendimizi hem de sosyal ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bugün gezdiğim yerlerde, ücretsiz hizmet almak nedir, bunu görüyoruz. İyi ki Tepebaşı var, ben burada yaşamaktan çok mutluyum” sözlerini kullandı.

Özlem Vatansever ise “3 yıldır Eskişehir’deyim, daha yeniyim. Kızım burada okuduğu için taşındık. Bu sosyal imkanlar çok güzel. Örgü ve dekoratif el sanatları kursuna gidiyorum. Çok memnunum. Başkanımıza kadınlara, gençlere ve çocuklara verdiği destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyerlerden Emine Coşkun ise “Ben Bursa Nilüfer’den geldim. Tepebaşı Belediyesi’nin uygulamalarından çok memnunum. 3 çocuğum var, kızım gitar eğitimine, matematik eğitimine gönderiyorum. Bir sürü etkinliğe katılma şansımız oluyor. Belediyemize teşekkür ediyorum. Ben de emekli oldum, örgü kurslarına katılıyorum, kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Muazzez Ünal adlı vatandaş ise “15 yıldır buradayım. Gayet güzel çalışıyor Tepebaşı Belediyesi. Bugün gördüğüm yerleri yeni öğrendim, çok başarılı işler yapılıyor. Çocuklarımız için yapılan çalışmalar da çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı.