Tepebaşı’ndan Devrekani’ye yardım eli

Tepebaşı Belediyesi, şiddetli yağışlar sonrasında sel felaketi yaşanan Kastamonu’nun Devrekani ilçesine yardım eli uzattı.

Tepebaşı Belediyesi, sel felaketi izlerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek olmak üzere Kastamonu’nun Devrekani ilçesine iş makineleri ve ekipler gönderdi. Ekip, AFAD koordinesinde sel dolayısıyla yıkılan ve hasar gören köprülerin ve yolların bakım onarım çalışmalarında yer alıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, “Ülkemiz, maalesef son günlerde çeşitli afetlerle mücadele ediyor. Son olarak Batı Karadeniz’in birçok bölgesinde yaşanan sel afetinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Bu afetin yaralarını sarmak için biz de bölgeye iş makinesi ve ekip desteğinde bulunduk. Ekiplerimiz, ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacaktır. Tüm zor günlerde olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içindeyiz. Bu ruh ile kenetlenerek yaralarımızı en kısa sürece saracağımıza inanıyorum” dedi.