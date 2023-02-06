Tepebaşı’ndan depremzedelere yardım eli

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye gıda ve ivedi ihtiyaçlara yönelik malzeme yardımı ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Hatay Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye gıda ve ihtiyaçlara yönelik malzeme yardımı ulaştırıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yapılan yardımda, depremzede vatandaşlar için gıda ve malzeme desteği sağlanıyor.

Yardımlar yola çıktı

AFAD koordinasyon merkezi talebiyle yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediyesi önünden aşevi ve Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibinin de yer aldığı 45 personel, kamyonet, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, cenaze aracının yanı sıra battaniye, soba, mont, ayakkabı, kışlık çorap gibi ivedi ihtiyaçlar ile yola çıktı. Ayrıca Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli 15 gün boyunca bulunduğu bölgede 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servis edecek.

“Tüm imkânlarımızla bölge halkının yanında olacağız”

Deprem bölgesine gidecek ekip ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Acımız çok büyük. Tüm imkanlarımızda bölge halkının yanında olacağız. AFAD ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gün birlik günüdür. Tüm yaralarımızı birlikte saracağız. Bugün belki Türkiye’de, en büyük depremlerden biri yaşanıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerle beraber oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşacağız, onların yanında olacağız. Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi olarak böyle bir işe gönüllü olarak gittiğiniz için teşekkür ediyorum. Orada çok tatsız görüntülerle karşılaşacaksınız ve üzüleceksiniz. Ama orada yaptığınız yardımlar ne orada ne burada unutulmayacak. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sahada görev yapan tüm ekiplere Allah güç versin Allah hepimizin yardımcımız olsun” dedi.

Öte yandan, deprem bölgesine bebek bezi, bebek maması, soba, battaniye ve hijyen paketi yardımlarını göndermek isteyen vatandaşlar malzemeleri, Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne bırakabiliyor. Ayrıca yetkililere de 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşabiliyor.