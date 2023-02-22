Tepebaşı’ndan deprem bölgesine seyyar tuvalet desteği

Tepebaşı Belediyesi deprem bölgesinde en acil ihtiyaçlardan olan seyyar tuvalet üretimine devam ediyor. Üretilen seyyar tuvaletler Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kente gönderilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım kampanyaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından AFAD ile koordineli olarak çalışan Tepebaşı Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Afet bölgelerinde en acil ihtiyaç olan seyyar tuvalet üretimi de Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Zincirlikuyu şantiyesinde aralıksız sürdürülüyor. Üretimi tamamlanan seyyar tuvaletler ilk etapta depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kente gönderilecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yaşanan depremlerden dolayı zarar gören illerde en büyük ve acil sorunun başında tuvalet konusu olduğunu belirterek, “Seyyar tuvaletler konusunda şantiyemizde çalışmalar devam ediyor. Üretilen seyyar tuvaletler ilk etapta Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kente gönderilecek. Bugünleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak yaralarımızı dayanışma ile aşacağız” dedi.