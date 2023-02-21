Tepebaşı’ndan deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çiftçilere destek olmak amacıyla “Bir çuval yem benden” kampanyası başlattı.

Son olarak Tepebaşı Belediyesi, “Yaralarımızı dayanışma ile sarıyoruz” sloganıyla başlattığı kampanya ile deprem bölgesindeki çiftçiler için küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi yardımlarını kabul ediyor. “Bir çuval yem benden” diyen duyarlı Eskişehirliler yem bağışlarını, Çukurhisar Ek Hizmet Binası, Gündüzler Ek Hizmet Binası, Muttalip Ek Hizmet Binası ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na bırakabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ayni yardımın yanında nakdi yardımda da bulunulabildiğini hatırlatarak, bir çuval yem tutarının 350 TL olduğunu belirtti. Yetkililer, açıklama kısmına “şartsız bağış” yazarak, “Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi - TR86 0001 5001 5800 7303 4528 59” numaralı hesaba yardımseverlerin nakdi yardımlarını yapabileceklerini de bildirdi.

Öte yandan yardım kampanyasıyla ilgili bilgi almak isteyenler, 444 44 26 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.