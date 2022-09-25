Tepebaşı’nda “Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheimer” paneli

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheimer” adlı panelde, uzman isimler tarafından Alzheimer konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığı adına bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen panelde alanında uzman isimler Alzheimer hastalığını irdeleyerek katılımcıları bilgilendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde çok sayıda vatandaşın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı “Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheimer” adlı panelde moderatör Dr. Aslı Turla Ünügür, konuk ise Uzman Dr. Rabia Sedef Üre oldu. Ünügür ve Üre, Alzheimer hastalığının belirtileri, ortaya çıkış nedenleri, tedavi süreci ve hasta yakınlarının görevleri gibi pek çok konuyu ele aldı. Programda hastalıkla ilgili uygulanan tedavi yöntemleri de konuşuldu.