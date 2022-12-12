Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Ertuğrulgazi Mahallesi 742. Sokak, Çamlıca Mahallesi Sigortacılar Caddesi, Şirintepe Mahallesi Kısmetliler ve Topal Sokak’ta devam ediyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Çamlıca Mahallesi Onay Sokak, Uluönder Mahallesi Muhtarlık önü, Ertuğrulgazi Mahallesi Ceylan ve Aydoğanlar Sokak, Esentepe Mahallesi Egenur Sokak, Hacıalibey Mahallesi muhtelif sokaklarda sürdürülüyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Boyacıoğlu, Zincirlikuyu, Yeni Akçayır Mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.