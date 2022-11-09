Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Muttalip Orta Mahalle muhtelif sokaklar, Şirintepe Mahallesi Dirican Sokak, Uluönder Mahallesi muhtelif sokaklar, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1574. Sokak’ta devam ediyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Çamlıca Mahallesi Eski Sokak ve Sigortacılar Caddesi, Yenibağlar Mahallesi muhtelif sokaklar, Sazova Mahallesi muhtelif sokaklar, Uluönder Mahallesi Malkıç Sokak, Batıkent Mahallesi muhtelif sokaklarda sürüyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Aşağı Söğütönü (1579. Sokak), Y. Akçayır, Muttalip Orta, Satılmışoğlu, Sakintepe ve Çukurhisar Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.