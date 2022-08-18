Tepebaşı’nda üst yapı çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol ve kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Uluönder Mahallesi Duruyüz Sokak, Şirintepe Mahallesi Cantaş Sokak, Hayriye Mahallesi Niyazi Heper Sokak, Batıkent Mahallesi 7830 ve Yeşilköy Sokak, Şarhöyük Mahallesi Karalar ve Radar Sokak, Güllük Mahallesi Tarlayüzü ve Yüzügüllü Sokak’ta devam ediyor. Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Bahçelievler Mahallesi’nin muhtelif sokaklarında, Kozkayı Mahallesi’nde, Esentepe Mahallesi Egenur Sokak’ta, Güllük Mahallesi Efeler ve Baysal Sokak’ta sürüyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Bahçelievler Mahallesi Balkantepe Sokak, Güllük Mahallesi muhtelif sokaklar, Kozkayı Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.