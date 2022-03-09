Tepebaşı’nda parklar magandaların hedefi oldu

Tepebaşı Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Parkı’ndaki aydınlatma ve sulama sistemlerinin kabloları kimliği belirsiz kişilerce çalındı, mahallede bulunan bir diğer parka da zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkının hoşça ve keyifle vakit geçirebilmesi adına hizmete sunduğu parklar, hırsızlar ve şehir magandalarının hedefi oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Parkı’ndaki aydınlatma ve sulama sistemlerinin kabloları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ayrıca sulama ve aydınlatma sistemlerin bulunduğu binanın da kapı kilidinin kırılmış olduğu belirlendi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Temizyüz Sokak’ta yer alan bir diğer parkta da spor aletlerine, oyun alanlarına ve oturma banklarına, bilinmeyen kişilerce zarar verildiği görüldü. Aynı şekilde bu parkta da sulama sisteminin kablolarının çalındığı tespit edildi.

“Hep birlikte sahip çıkmalıyız”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödenmiş vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanlara karşı, Tepebaşı Belediyesi’ne ve güvenlik güçlerine ulaşarak bu kişileri engellemeye davet etti.