Tepebaşı’nda parklar göz alıyor
TEPEBAŞI BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ PARKLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BAKIM ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar ile parklar, nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken çimler de periyodik olarak biçiliyor. Son olarak Batıkent, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Fevziçakmak, Keskin, Sütlüce, Şarhöyük, Şirintepe, Tunalı, Uludere, Yeşiltepe ve Zafer mahallelerinde bulunan parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi. Eskişehirlilerin parklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, “Değerli Eskişehirlilerin, parklarda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın, kent genelinde yer alan parklarımızın keyfini kaliteli şekilde çıkarabilmesi için bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızdaki çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililer ayrıca belirlenen program çerçevesinde parklardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Mahalle sakinleri de parklarda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25