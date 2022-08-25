Tepebaşı’nda özel bireylere yönelik adaptif binicilik eğitimleri

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerine devam ederken, ata binmenin keyfini yaşayan özel bireylerin kas gelişimine olumlu katkı sağlanmasından dolayı aileler de memnuniyetini belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi’nde uzman gözetmenler eşliğinde at binen özel bireyler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireyler ve aileleri çok memnun olduklarını belirtiyor. Aileler, “Uzun süredir ata binen çocuklarımızda gelişim var. İlk önceleri kendi başına ata binemeyen çocuğumuz, destek olmaksızın devam ediyor. Çok memnunuz ve epeyce ilerleme sağladık. Yavaş yavaş olumlu katkıları oluyor, teşekkür ediyoruz” diye konuşuyor.