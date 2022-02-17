Tepebaşı’nda Milli Takım gururu yaşanıyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği başarılar ile Eskişehir’i gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak kulübün tekvando antrenörlerinden Dilek Karakuyu, 23 Nisan - 15 Mayıs tarihlerinde Brezilya’da düzenlenecek olan 24. Deaflympic İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi. 16 Şubat’ta başlayacak olan olimpiyat hazırlık kampına giden Karakuyulu, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün yanı sıra Eskişehir’i de gururlandırdı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, Eskişehirli gençlerin spor ile tanışması ve kenti temsil etmeleri için birçok branşta faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.