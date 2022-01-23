Tepebaşı’nda kar ile mücadele hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, bölgede etkili olan kar yağışının kent halkını olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalle yollarında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. 3 vardiya halinde 7/24 görev yapan belediye personeli; 2 adet kepçe, 7 adet beko loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile ulaşımın aksamaması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Tepebaşı kent merkezinin yanı sıra tüm kırsal mahallelerde çalışma gerçekleştiriyor.

“Kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor”

Yollarda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de ilçedeki kaldırımlarda temizleme çalışması yapmaya devam ediyor. Ekipler, yayaların sorun yaşamaması adına kaldırımlardaki kar ve buzları temizliyor.

“Gerekli tedbirler alındı”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda aralıksız olarak süreceğini ve Eskişehirlilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtiyor. Yetkililer ayrıca vatandaşlardan yola çıkmadan önce araçlarında gerekli önlemleri almalarını ve mutlaka kış lastiği-zincir kullanmaları gerektiğini belirtti.