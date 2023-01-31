Tepebaşı’nda kadınlara yönelik iklim atölyeleri

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Tepebaşı İklim Sözcüleri, belde evlerinde kadınlara yönelik eğitimlerin yanı sıra atölyeler de düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Tepebaşı İklim Sözcüleri tarafından Şarhöyük Belde Evi’ndeki kadınlara yönelik, ‘Poşet Red Atölyesi’ ve ‘Titiz Kadınlar, Çevre Dostu Ürünler Atölyesi’ gerçekleştirildi.

İlk olarak ‘Poşet Red Atölyesi’ni yapan sözcülerden Zeynep Büşra Bayraktar çalışmasında, plastik poşet kullanımına dur demek için kadınlara atık kumaşlardan kendi bez torbalarını tasarlamayı gösterdi. Daha sonra sözcülerden Süheyla Güleçyüz ise ‘Titiz Kadınlar, Çevre Dostu Ürünler Atölyesi’nde; doğal ürünlerle sabun, diş macunu, krem ve deterjan gibi kişisel bakım ürünlerinin yapımını uygulamalı olarak katılımcılara aktardı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, farkındalık oluşturmak üzere kadınlara yönelik iklimle ilgili eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.