Tepebaşı’nda ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve görüşlerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere bildirebiliyor.