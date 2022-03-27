Tepebaşı’nda iklim krizine dikkat çekmek için ışıklar kapatıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek için sürdürdüğü “Dünya Saati” etkinliğine bu yıl da destek vererek, belediye binasının ışıklarını bir saatliğine kapattı.

Tepebaşı Belediyesi, dünyanın en büyük çevre ekinliklerinden birisi olarak öne çıkan Dünya Saati etkinliğine her yıl olduğu gibi destek olmayı sürdürüyor. İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla “#BirlikteMümkün!” etiketi ile 27 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilen etkinlikte 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatıldı.

Yüzlerce kentte milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği etkinlik, 2007 yılında Avustralya’da başlamıştı. WWF-Türkiye’nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye’deki Dünya Saati etkinliğine Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılım sağlıyor.