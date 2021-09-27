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Tepebaşı’nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor. Belediye yetkilileri, üniversite okumak için kente gelen gençlere de merkez kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor.

ESKİŞEHİR 27.09.2021, 16:20
Tepebaşı’nda Gençlik Merkezleri gençlerin yanında

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor. Belediye yetkilileri, üniversite okumak için kente gelen gençlere de merkez kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 10. kuruluş yılını geride bırakırken, sağladığı olanaklar ile kentteki genç nüfusun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken, eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek veren Gençlik Merkezleri, kentin üç farklı noktasında hizmet veriyor. Her yıl on binlerce genci ağırlayan 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri, gençlerin kentteki en sevdiği mekânların başında geliyor.

Gençlik Merkezleri gençlerin hizmetinde

Öte yandan üniversite öğrenimi için Eskişehir’e gelen öğrenciler de Gençlik Merkezleri’nden hemen her konuda bilgi ve destek alabiliyor. Belediye yetkilileri, Gençlik Merkezleri’nin kentteki gençlere hizmet amacı ile faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, öğrencilerin de yardıma ihtiyaç duydukları konularda merkezlere başvuruda bulunabileceklerini ifade ediyor.

2 Eylül Gençlik Merkezi Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde, 29 Ekim Gençlik Merkezi Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak da ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi de Yenibağlar Mahallesi’nde hizmet veriyor.

Düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından @esktgm kullanıcı adı ile Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’ni takip edebiliyor.

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