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Tepebaşı’nda ‘Evde Kal’ yayınları sürüyor

#EVDEKAL YAYINLARI SÜRÜYOR

Tepebaşı’nda ‘Evde Kal’ yayınları sürüyor

#EVDEKAL YAYINLARI SÜRÜYOR

16 Nisan 2020 Perşembe 14:27
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Tepebaşı’nda ‘Evde Kal’ yayınları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği #EvdeKal Yayınları ile korona virüs sürecinde bilgilendirici ve sağlıklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden düzenlenen yayınlarda uzmanlar, evlere konuk oluyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerde kalınması gereken bir süreçten geçilirken, gerçekleştirdiği #EvdeKal Yayınları etkinliğini sürdürüyor. Instagram üzerinden düzenlenen etkinliğin üçüncüsünde, Diyetisyen Dilara Karakaya evlere konuk olacak. Karakaya yayında, “Evde kalırken sağlıklı beslenme” konusunu ele alacak. Etkinlik, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek.

#EvdeKal Yayınları, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin “esktgm” Instagram hesabından izlenebilecek.

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