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Tepebaşı’nda çocuklar gitar çalmayı öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları çerçevesinde açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

ESKİŞEHİR 22.07.2022, 14:47
Tepebaşı’nda çocuklar gitar çalmayı öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları çerçevesinde açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Batıkent, Çamlıca, Çukurhisar Belde Evleri ve Muammer Uludemir Deneyimli Kafe’nin de aralarında bulunduğu 20 ayrı noktada verilen gitar kurslarına 7-14 yaş aralığındaki 529 öğrenci katılıyor. Yaz aylarını Tepebaşı Belediyesi’nin yaz okullarıyla keyifli hale getiren çocuklar, her noktada haftada bir gün uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kursunda enstrüman öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuklarının özgüven duygularının artması ve sosyalleşmesi adına bu tür kursların önemine dikkat çeken veliler, kendilerine bu imkanı sağladığından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve ekibine teşekkür etti.

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