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Tepebaşı’nda atık toplama başarıyla sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Başkan Ataç, “2021 yılında 8 bin 608 ton ambalaj atığının yanı sıra tonlarca farklı türden atık toplayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR 26.04.2022, 14:35
Tepebaşı’nda atık toplama başarıyla sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Başkan Ataç, “2021 yılında 8 bin 608 ton ambalaj atığının yanı sıra tonlarca farklı türden atık toplayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin Muttalip mevkiinde faaliyet gösteren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin atık dönüştürme çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu. Başkan Ataç, “Çalışmalarımız ile 2021 yılında tonlarca atığın geri kazanımını sağladık ve atık toplama sisteminin düzenli işleyişi, toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktık. 2009 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurmamız ile birlikte Tepebaşı’nda atıkların kaynağında ayrı toplanması için kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları yapılırken, 2012 yılı itibariyle bütün mahallelerden ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik sistem kuruldu ve Türkiye’deki en yaygın toplama ağlarından birini oluşturduk. Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde yapılan bilgilendirme çalışmaları ile Tepebaşı halkının duyarlılığı birleşince, atık toplama rakamlarında her yıl artış sağladık. 2020 yılında, şuanda içinde olduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirdik ve belediye hizmet binamız da Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir’in ilk belediyesi olmayı başardı. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi’nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında” diye konuştu.

300’e yakın toplama noktası oluşturuldu

Atık toplama noktaları hakkında da konuşan Başkan Ataç, “Ambalaj atıklarını toplamak için mahallelerin yapısına uygun şekilde ambalaj atık toplama aparatları (kutu, sepet, kumbara, kafes, pet şişe ve cam şişe toplama aparatları) konumlandırdık. Bitkisel atık yağların toplanması için ise okullar, siteler, muhtarlıklar, Belde Evleri’ne bitkisel atık yağ bidonları yerleştirdik. Böylelikle yaklaşık 300’e yakın toplama noktası oluşturduk” sözlerini kullandı.

Rakamlar ile atık miktarları

Tepebaşı Belediyesi’nin geri kazanım çalışmaları konusunda veriler de paylaşan Başkan Ataç, “2021 yılında; 8 bin 608 ton ambalaj atığı, 92 ton bitkisel atık yağ, 165 ton tekstil atığı, 1 buçuk ton atık pil, 3 ton atık ilaç, 422 kg atık elektrikli ve elektronik eşya ile 12 ton da ömrünü tamamlamış lastik topladık ve ülke ekonomisine katkı sağladık. 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamalarında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştiren GESİKOOP, faaliyetlerini sürdürüyor. Kooperatif bünyesinde daha iyi çalışma şartları ve statü kazanan toplayıcılar, 1 yıllık sürede 3 bin ton atık toplamayı başardı. Eskişehirliler de bu konuda son derece duyarlı davranarak bizlere destek oluyor. Tüm hemşehrilerime Eskişehir’e ve doğaya sahip çıktıkları için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç ziyaretinde, merkezde çalışan görevlilere ve Akka Geri Dönüşüm yetkililerine de teşekkür etti.

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