Tepebaşı’nda açık havuz keyfi başlıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yer alan açık havuz, 2 Ağustos Salı günü hizmete açılacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ile kent halkına hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporuyla ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor. Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu, ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. 2 Ağustos Salı günü hizmete açılacak olan ve pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren açık havuz ve H2O Kafe ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekiyor.