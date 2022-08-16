Tepebaşı’nda 450 öğrenci haftada 4 gün jimnastik öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde bulunan jimnastik salonundaki yaz dönemi kursları çocukların yoğun ilgisini görüyor. 450 çocuğun jimnastik öğrendiği salonda, uzman eğitmenler tarafından geleceğin jimnastikçileri yetiştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar tüm hızıyla sürüyor. Şirintepe Mahallesi’nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri’nde, çocuklar sağlıklı ve nezih bir ortam içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

450 öğrenci haftada 4 gün jimnastik öğreniyor

Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen tam donanımlı jimnastik salonunda, yeni dönem eğitimlerinde 4-9 yaş arası 450 öğrenci 16 grup halinde spor yapıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, jimnastik salonunun 3 metre derinliğinde trambolin, tırmanma halatları ve halkaları, 3 metre derinliğinde sünger havuzu, tramplen, 3 metre uzunluğunda 2 adet deri kaplamalı denge aleti, ahşap jimnastik sıraları ve merdivenleri, 5 katlı atlama kasası ve 20 adet amut barı gibi donatıları ve profesyonel eğitmenleri ile Eskişehirli çocukların sağlıklı biçimde jimnastik yapabilmesi için eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.

Yaz dönemi kurslarında jimnastiğin yanı sıra çocuklar için basketbol, voleybol, futbol, tekvando, judo, masa tenisi, junior survivor ve satranç kursunun düzenlendiği Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar yetkililere ulaşabiliyor.