Tepebaşı’nda 250 çocuk uzman eğitmenler eşliğinde voleybol kursunda

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen yeni dönem kursları sürüyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen voleybol eğitimlerine katılan çocuklar sağlık ile spor yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslar devam ediyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslarda hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 7-16 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilen voleybol kursu da uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Kursa katılan 250 çocuk, 9 grup halinde sağlıklı ve hijyenik bir ortamda, spor yapmanın keyfini yaşıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursa katılan çocuklar ve aileleri, merkezden ve eğitimlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Yaz dönemi kurslarında voleybolun yanı sıra çocuklar için basketbol, futbol, tekvando, judo, masa tenisi, junior survivor ve satranç kursunun düzenlendiği Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar yetkililere ulaşabiliyor.