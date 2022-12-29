Tepebaşı’nda 2023 coşkusu

Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM iş birliğinde düzenlenen konser programı ile Eskişehirliler 2023’ü müzik ve coşku ile karşıladı. Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, “2023 yılı gençlerin yılı olacak. Çünkü siz gençler özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı, demokrasiyi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyorsunuz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent sakinlerine keyifli faaliyetler sunmaya devam ediyor. Espark AVM iş birliğinde gerçekleştirilen Yeni Yıl Konserleri programı da coşku ve eğlence doluydu. DJ performans ile başlayan etkinlik, Furkan The Band ve Gece Tarifesi ile devam etti. Katılımın ücretsiz olduğu gecede sahne alan son isim ise rap müzik sanatçısı Joker’di. Konsere Eskişehirliler de yoğun katılım gösterirken, şarkılar ile coşkulu anlar yaşandı.

Sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yeni yılı kutlarken, “Sevgili arkadaşlar, bu akşam yine keyifli bir etkinlik düzenliyoruz. Eskişehir’imizin sanatçı ve grupları bizlerle birlikte. 2023 yılı gençlerin yılı olacak. Çünkü siz gençler özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı, demokrasiyi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyorsunuz. Şimdiden gelecek yılı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu ve aydınlık bir yıl diliyorum” dedi.

Espark AVM Müdürü Evren Kırcalı ise “2023 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve şans getirmesini diliyorum. Tüm katılımcılara ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da eğlence dolu bir etkinlik olduğunu belirterek Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM’ye teşekkürlerini iletti.