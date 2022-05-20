Tepebaşı’nda 19 Mayıs coşkusu sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde Eskişehirliler doyasıya bayram coşkusunu yaşadı.

Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan Kum Saha Bağlar Parkı’nda düzenlenen konser programına çok sayıda vatandaş katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın da vatandaşlar ile birlikte izlediği program, Dj performansı ile başladı. Ardından Bando Midas, günün anlam ve önemine uygun marşları seslendirirken, alanı dolduran Eskişehirliler de Başkan Ataç ile birlikte marşlara eşlik etti.

“Atatürk’ün ışığında nice bayramlara”

Sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Başkan Ataç 19 Mayıs’ı kutlarken, “Çok değerli bir bayramı, kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu 19 Mayıs’ı Eskişehirliler olarak heyecan ve coşku ile karşıladık. Eskişehirliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı. Bu bağlılık, hiçbir zaman sona ermeyecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, daha nice bayramlar karşılamak ümidi ile tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu.

Kutlama programı daha sonra Gece Tarifesi ve Soup Opera konserleri ile devam etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ederken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.