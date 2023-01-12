Tepebaşı’nda 13 işletme daha mavi bayrak almaya hak kazandı

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan 13 yeni işletmeye Başkan Ataç tarafından Mavi Bayrakları takdim edildi. Uygulamaya dâhil olan işletme sayısı 32’ye ulaştı

Tepebaşı Belediyesi, benimsediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından üçüncüsü olan; “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda yürütülen Tepebaşı Mavi Bayrak Uygulaması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunulması hedefleniyor. Farklı uzmanlık alanları olan sivil toplum kuruluşlarıyla 2000 yılından bu yana uygulanan Tepebaşı Mavi Bayraklı İşletmeler uygulamasına müracaat eden 13 işletme daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Biri kuaför, diğerleri restoran ve kafe olmak üzere 13 işletmeye bayrakları teslim edildi.

İşletmeleri ziyaret ederek Mavi Bayrak takdimi yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, işletmecileri de tebrik etti. Mavi Bayraklı İşletme sayısı böylelikle 6’sı kuaför ve berber, 26’sı restoran ve kafe kategorisinde toplam 32’ye ulaşmış oldu.

Düzenli kontrol çalışması yapılıyor

Mavi Bayrak uygulaması çerçevesinde işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.