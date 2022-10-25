Tepebaşı’na bir ödül daha

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile ödüller almaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi’ ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde özel jüri ödülüne layık görüldü.

Son olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 45 üye belediyenin 143 projesiyle başvurduğu 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, Sosyal Sorumluluk kategorisinde özel jüri ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde 4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre) gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın’dan oluştu.

Dış İlişkiler Müdür İnci Çalışkan ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin, ödüllerini Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan’ın elinden aldı.