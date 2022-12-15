Tepebaşı yeni iklim sözcülerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele amacıyla hayata geçirdiği “Tepebaşı İklim Sözcüleri” programı için yeni gönüllüler aranıyor. Programa katılan ilk sözcüler iklim değişikliğine karşı birçok çalışmaya katılırken, yeni başvurular için son gün 15 Ocak olacak.

İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışı sayesinde Çevrenin Oscar’ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü’nü Türkiye’ye ilk defa getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İklim konusunda bilinçli bir Tepebaşı’nı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı için de yeni gönüllüler aranıyor. 2022 yılında başlayan çalışmaya ilk olarak katılan gönüllüler, aldıkları eğitimler ve katıldıkları atölye çalışmalarının ardından Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak birçok etkinliğe katıldı. Tepebaşı İklim Sözcüleri, Eskişehirlilerin iklim ve çevre konularında farkındalığının arttığı ve eyleme geçtiği bir ortam hazırlama hedefiyle, yerelden tüm dünyaya uzanacak bir hareketin parçası oldu. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ederken sağlanan yerel düzeydeki katkılar bu mücadelenin de temelini oluşturuyor.

Son başvuru 15 Ocak

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için programa seçilen bireyler, Tepebaşı İklim Akademisi’nin 4 hafta sürecek “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” eğitimi ve atölye çalışmalarına katılacak. Ardından katılımcılar Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarıyla aktif rol üstlenecek.

Tepebaşı İklim Sözcüsü olmak için başvurular 15 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Programa başvurular, duyuru görseli üzerinde bulunan QR kod üzerinden yapılabiliyor.