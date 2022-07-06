Tepebaşı yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak

Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşayacak. Duyarlı vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne kurban bağışında bulunabilecek. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar bağışta bulunabilecek.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0222 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.