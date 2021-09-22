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Tepebaşı ve TEV arasında anlamlı protokol

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol neticesinde öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Ataç, “Gençlerimize sunulan her katkının, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 22.09.2021, 14:48
Tepebaşı ve TEV arasında anlamlı protokol

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol neticesinde öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Ataç, “Gençlerimize sunulan her katkının, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyorum” dedi.

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında gerçekleştirilen protokol ile belediye tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilecek çelenk ve çiçek hizmetleri, vakıf tarafından karşılanacak. Yapılacak her gönderim için Tepebaşı Belediyesi, TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak üzere bağışta bulunacak. Protokolün imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TEV Eskişehir Şube Başkanı Başak Tuğba Damarsoy, Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Kaya, Serkan Can Zengin, Özcan Erkaya ve Özgür Eyigün katıldı.

“Gençlerimize katkı, ülkemize yatırımdır”

Değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, gençlerin eğitimine katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederken, “Bugün Türk Eğitim Vakfı Eskişehir Şubesi’nin değerli yöneticileri ile anlamlı bir protokole imza atıyoruz. Bu, vakfımızın isminde de yer aldığı üzere eğitim ile ilgili güzel bir çalışma. Öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak bir iş birliği hedefliyoruz. Bu iş birliklerinin çoğalmasını temenni ediyor, protokolümüzün iyilikler ile neticeleneceğine inanıyorum. Böylelikle daha fazla gencimizin eğitim hayatına katkı sağlanmış olacak. Gençlerimize sunulan her katkının, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kullandı.

TEV Eskişehir Şube Başkanı Tuğba Damarsoy ise “Tepebaşı Belediyesi ile böyle güzel bir protokol imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla gencimize burs imkânı sağlayabilmek adına Değerli Başkanımız Ahmet Ataç ile birlikte güzel bir projeyi bugün başlatıyoruz. Diğer kurumlarımıza da örnek olmasını diliyor, teşekkür ediyoruz” dedi.

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