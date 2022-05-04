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Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile hayaller gerçek oluyor

Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi ile iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimcilere verdiği eğitim ve desteklerle ışık tutmaya devam ediyor. Merkezden sosyal girişimcilik eğitimleri alan Bengisu Hekim Kantarcı, hayalini kurduğu markasıyla tekstil sektörüne giriş yaptı.

ESKİŞEHİR 04.05.2022, 14:11
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile hayaller gerçek oluyor

Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi ile iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimcilere verdiği eğitim ve desteklerle ışık tutmaya devam ediyor. Merkezden sosyal girişimcilik eğitimleri alan Bengisu Hekim Kantarcı, hayalini kurduğu markasıyla tekstil sektörüne giriş yaptı.

Aralık 2018’den bu yana faaliyet gösteren merkezde sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayan Bengisu Hekim Kantarcı, kurduğu markasıyla hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Projesi hakkında bilgi veren Kantarcı, “Bangu’nun hikayesi, hızlı tüketim moda anlayışına karşı adil bir üretim mümkün mottosuyla yola çıkmış bir markadır. Kendi yağında kavrulan ustalarımız gün be gün endüstriyel üretime karşı yetiştirecek eleman bulamıyor. Bu yüzden de kapanmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca Türk geleneksel zanaatlarımız yeni nesil tarafından sıkıcı ve eski bulunuyor. Bu iki konuyu birleştirerek; ustalarımıza ve ev hanımlarına destek olup bu sanatlarımızın devamlılığını yürütmekte ve modernize ettiğimiz aksesuarlarla yeni neslin dikkatini çekiyoruz. Amacımız global bir marka olup geleneksellerimize katkıda bulunmayı istiyoruz” dedi.

“İki sanatı yorumlamak istedim”

Proje fikrinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan Kantarcı, “Gaziantep gezisi sırasında Kutnu kumaşı ile tanıştım. Dokunduğumda o doğal yapısı ve renkleri, beni büyüleyen yönü olmuştu. Bin bir emekle üretilen bu tezgah kumaşına katma değer katarak tasarım ürününe dönüştürmek istedim. Yorgan için de durum farklı olmadı. Her gün selam verdiğim Maçkalı usta ve eşinin yıllarını verdiği yorgancılık sanatının zaman içinde ücra köşelerde atıl bırakılması beni üzen bir konuydu. Böylece bu iki sanatımızı Bangu gözüyle yorumlamak istedim” diye konuştu.

“Toplumla bağ kuruyorsunuz”

Sosyal girişimci adaylarına seslenen Kantarcı, “Bu bir yolda olma, öğrenme hali diyebiliriz. Sosyal girişimcilik tanımı Türkiye’de yeni yeni konuşulmaya, hayata geçirilmeye başlandı. Bir marka veya hizmet sunduğunuzda diğer girişimlere göre artınız fazla oluyor. Çünkü siz toplumla bir bağ kuruyorsunuz bu yüzden de adımlarınız güçlü ve sağlam oluyor” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’yle tanıştım”

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile tanışma sürecine değinen Kantarcı, “Bangu markasını kurduktan 6 ay sonra markamı yalnız yürütemeyeceğime karar vermiştim. Girişimci olduğumu biliyordum fakat nasıl ilerleyebileceğim konusunda bir fikrim yoktu. Sonrasında yakın çevremle paylaştığım fikirlerimle onların önerisiyle beni Tepebaşı Belediyesi Kuluçka Merkezi’ne yönlendirdiler. Bu sayede Eylül 2021’de Kuluçka ile hikayem başladı” şeklinde konuştu.

“Sosyal girişimci olduğumu öğrendim”

Merkezden aldığı desteklerden de söz eden Kantarcı, “Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden aldığım destekler arasında marka iletişimi, sosyal medya kullanımı, rakip analizi; fotoğraf çekimi gibi markamın ilerlemesine dair destekler aldım. Bana ve markam adına şunu söylemeliyim ki ilerlemem konusunda büyük adımlar attım. İlk geldiğim zamanla şu an kıyaslandığında farkı hissedebiliyorum. Açıkçası burada sosyal girişimci olduğumu öğrendim. Bana katkılarından dolayı başta bu imkanı sağlayan Tepebaşı Belediyesi’ne sonra da Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarına teşekkür borçluyum” ifadelerine yer verdi.

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