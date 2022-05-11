Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’nde yeni dönem

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda Hüseyin Akçar başkanlığa seçildi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmasında, “Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’nin Genel Kurul Toplantısı’nın da hayırlı olmasını diliyorum. 1999 yılında kurulan konseyimiz, 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü’ne girerek küresel bir ağa katıldı ve uluslararası bir konsey haline geldi. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çalışmalarından sonra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulmasına karar verildi ve Tepebaşı Belediyesi ile konseyimiz burada kurucu üye oldu. Konseyimiz bu anlamda ulusal ve uluslararası bir konsey. 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarımız devam ediyor. Sepil Başkanımızın ve yönetiminin 2 dönemdir çok değerli katkıları oldu. Bundan sonra da Hüseyin bey ile verimli bir dönem yaşanacağına inanıyorum. Yeni yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, geçtiğimiz dönem çalışmalarından ötürü Serpil Çamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Tek liste ile seçimde Hüseyin Akçar konsey başkanlığına seçildi.