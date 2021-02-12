Tepebaşı personelinden kan bağışı

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek olarak duyarlılık örneği gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi ve Türk Kızılay’ı kan bağışı kampanyası düzenledi. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan bağışında bulunarak Kızılay’a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya katılırken herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini de ifade etti.

Kızılay yetkilileri de bağış kampanyasına gösterdiği duyarlılık için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.