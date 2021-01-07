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Tepebaşı personel ve eğitmenlerine “toplumsal cinsiyet” eğitimi
Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi düzenlendi.
ESKİŞEHİR 07.01.2021, 16:15
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Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi’nin eğitim programları, zoom platformu üzerinden online olarak devam ediyor. Son olarak belediyenin uzman psikologları tarafından belediye personeline ve belediye bünyesindeki eğitmenlere yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi verildi. Eğitimde; biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, dilimizdeki söylemleri, ders kitapları gibi başlıklar altında toplumsal cinsiyet konusu hakkında katılımcılara çeşitli örneklerle bilgiler aktarıldı.Toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerine de değinilen eğitim, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.
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