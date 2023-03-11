Tepebaşı kırsal kalkınma kurulu kadın meclisi toplandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ile birlikte kırsal mahalle sakini üretici kadınlarla buluştu.

Son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kırsal mahalle sakini üretici kadınların katılımı ile bir etkinlik düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Buluşmada kadınların kırsalda gerçekleştirdikleri üretim faaliyetlerinde yaşadıkları sorunlar üzerine anket çalışması yapıldı. Ayrıca Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu çerçevesinde kadın üreticilerden oluşan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Kadın Meclisi de ilk kez toplandı.

“Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli”

Tüm mahallerden katılım olan toplantıda kadın üreticilere hitap eden Başkan Ataç, kadın üreticilerin önemine vurgu yaptı. Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak kadın üreticilerimizin desteklenmesini her zaman önemsedik ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli. Kadınlarımız da kendilerine sunulan fırsatı çok güzel değerlendiriyor ve üretimi başarı ile gerçekleştirerek kendilerine kazanç sağlıyor. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve çilek fidesi desteği projelerimiz bunun en müşahhas örneklerinden. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar, emeklerinin de karşılığını alıyorlar. Öte yandan Kırsal kalkınmaya da verdiğimiz önem istikametinde yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulumuz ile de bu anlamda verimli bir iş birliği sürdürüyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile kadın üreticilerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler de üreticiler ve belediyenin iş birliği halinde olmasının ve kadın üreticilerin üretim meseleleri üzerine doğrudan söz almasının önemli olduğunu kaydetti. Kızılinler, “Kadının olmadığı bir projenin tam olarak başarıya ulaşması mümkün değildir, felsefesinden yola çıkan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, yeni dönem faaliyetlerinin temelini oluşturabilmek için başladığı çalışmalarına Kırsal Kalkınma Kadın Meclisi’ni toplayarak yeni bir boyut kazandırdı” dedi.

Tepebaşı’nın kırsal mahallelerinde üretimin içerisinde yer alan kadınlar, katıldıkları Kırsal Kalkınma Kadın Meclisi’nde bölgelerindeki üretim konusunda bilgi verdi. Kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’ne de üreticilere ve kadınlara sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcı kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organik sıvı gübre hediye edilmesi ile sona erdi.