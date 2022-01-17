Tepebaşı iklim sözcülerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında başlattığı “Tepebaşı İklim Sözcüleri” programı sayesinde çevreye duyarlı her vatandaş, yerelden tüm dünyaya uzanacak bir hareketin parçası olabilecek.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine karşı gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışı sayesinde Çevrenin Oscar’ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü’nü Türkiye’ye ilk defa getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İklim konusunda bilinçli bir Tepebaşı’nı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı, Eskişehirlilerin iklim ve çevre konularında farkındalığının arttığı ve eyleme geçtiği bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Tepebaşı İklim Akademisi tarafından verilecek eğitim ve sertifika ile İklim Sözcüleri, yapacakları iklim çalışmaları ile yerelden tüm dünyaya uzanacak bir hareketin parçası olacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ederken sağlanan yerel düzeydeki katkılar bu mücadelenin temelini oluşturacak.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için programa seçilen bireyler, Tepebaşı İklim Akademisi’nin 4 hafta sürecek “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” eğitimi ve atölye çalışmalarına katılacak. Ardından katılımcılar Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarıyla aktif rol üstlenecek.

“Dünyayı değiştirmeye evimizden başlayalım”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, başvuruların 1 Şubat tarihine kadar yapılabileceğine değinerek, “Eğer siz de iklim krizi hakkında harekete geçmeye hazırsanız Tepebaşı İklim Sözcüleri Programına katılın, dünyayı değiştirmeye evimizden başlayalım” dedi.