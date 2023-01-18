Tepebaşı İklim Sözcüleri 444 belde evi sakinini bilgilendirdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri, Belde Evleri’nde 444 kadına iklim konusunda bilgilendirmede bulundu.

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler tarafından Belde Evleri’nde “Biz Değişelim İklim Aynı Kalsın”, “İklim Değişikliği ve Stres", “İklim Krizinin Ekonomi Yönetimi ve Toplumsal Eşitsizlik Üzerine Etkisi” başlıklı eğitimler verildi. Tepebaşı İklim Sözcüleri eğitimlerine son olarak Uluönder Belde Evi, Gazipaşa Belde Evi ve Sütlüce Belde Evi’nde devam etti. Böylelikle yapılan çalışmalar neticesinde 444 Belde Evi sakini, iklim konusunda bilinçlendirilmiş oldu.

Belediye yetkilileri, farkındalık oluşturmak üzere kadınlara yönelik iklimle ilgili eğitim çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.