Tepebaşı gençlik tiyatrosu çocuklar için yola çıktı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ekibi, depremden etkilenen çocukları, sosyal, duygusal ve kültürel olarak desteklemek amacıyla Hatay’a yola çıktı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ekibi, Hatay’daki depremden etkilenen çocuklar için yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Çocuk Projesi kapsamında Oyuncular Sendikasının da ortaklığı ile Hatay’a giden ekip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde kurulan çadırlarda çocuklar için drama eğitimi verecek.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nda yönetmenlik yapan Fatih Pazvantoğlu, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hatay’da kurduğu çadırlarda çocuklarla birlikte drama eğitimi vermeye ve gösteri yapmaya gidiyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız. Oradaki diğer lojistik desteklerin dışında çocukların kültürel olarak onların gelişimine, travmalı durumlarını aşmaları için destek olmaya gidiyoruz” dedi.

“Çocuklarla buluşacağımız için çok heyecanlıyız”

Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu Öğrencisi Ayşe Dönmez, “Hatay’ın Samandağ ilçesine gidiyoruz. Çocuklara drama eğitimi vereceğiz. Orada hem çocuklarla buluşacağımız için hem de yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Ozan Fidan ise “Hatay’a çocuklarla drama oyunu oynamaya ve onları eğlendirmeye gidiyoruz. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım güzel katkılar sunar, güzel insanlar kazanıp geliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ekip, Tepebaşı Belediyesi önünden, Belediye Başkan yardımcıları tarafından uğurlandı.