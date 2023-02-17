Tepebaşı ekipleri köylerdeki ihtiyaçları gideriyor

Tepebaşı Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı köylerde yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarını da gidermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki aşevi yanında kurulan yardım toplama çadırından depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmenin yanı sıra köylere de ekipleriyle ulaşıyor. İslahiye ilçesine bağlı köylere giden ekipler, götürdükleri malzemelerle depremzede çocuklar başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Bölge halkı, deprem felaketinin ilk gününden itibaren yanlarında olan Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.