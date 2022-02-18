Tepebaşı Belediyesi’nin Kent & Kültür Söyleşileri

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent & Kültür Söyleşileri Zoom ve Youtube üzerinden online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, farklı konu ve konuklar ile Eskişehirlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Koronavirüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen söyleşinin yeni bölümündeki konuğu Prof. Dr. Levend Kılıç oldu. Koordinatörlüğünü ise Haydar Ergülen yaptığı “Avare Adımlarla Eskişehir” adlı söyleşi Zoom ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Söyleşide Eskişehir ve Prof. Dr. Levend Kılıç’ın Ocak ayında çıkarttığı Avare Adımlarla Eskişehir kitabı konuşuldu.

Kültürel yaşam, edebiyat, müzik ve şiirin masaya yatırıldığı Kent & Kültür Söyleşileri, farklı konukları Eskişehirliler ile buluşturmaya devam edecek. Ayrıca gerçekleştirilen söyleşiler, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.