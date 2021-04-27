Tepebaşı Belediyesinin fırın denetimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için fırın kontrol çalışmalarını sıklaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ile birlikte denetimlerine aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren pide, ekmek ve simit fırınları ile pasta-börek imal eden iş yerlerinde kontrol çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler denetim esnasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ürünlerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, iş yeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide üretimi ile seyyar satışa izin verilmeyeceğini belirtiliyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarırken; herhangi bir olumsuzluk durumunda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa’ya istek ve şikâyet hattına başvurabileceklerini kaydetti.