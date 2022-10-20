Tepebaşı Belediyesi’nden öğrencilere sıcak çorba ikramı

Tepebaşı Belediyesi’nin sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramı yeni dönemde de devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30’da başlayıp 10.30’a kadar devam eden ücretsiz sıcak çorba ikramı yeni dönemde de devam ediyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Gençler, ikramın bütçelerine katkı sağladığını da ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba dağıtımının devam edeceğini ifade etti.