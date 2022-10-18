Tepebaşı Belediyesi’nden doğa yürüyüşü

Tepebaşı Belediyesi’nin Atalantekke Mahallesi’nde gerçekleştireceği doğa yürüyüşü etkinliğinde vatandaşlar tabiat içinde sağlıklı bir gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği çeşitli aktiviteler ile vatandaşlar için sağlık dolu programlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, Atalantekke Mahallesi’nde düzenlenecek. 23 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinlik için saat 09.00’da Tepebaşı Belediyesi önünden hareket edilecek. 10.00’da yapılacak yürüyüşün ardından saat 15.00’te çilek toplama etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik saat 16.00’da dönüş için hareket edilmesi ile sona erecek.