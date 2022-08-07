Tepebaşı Belediyesinde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

Tepebaşı Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Sözleşme, bin 630 belediye emekçisinin maaşlarında ortalama yüzde 56,14 iyileştirme sağlayacak.

Belediye yetkilileri ile sendika temsilcileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde belediye emekçilerinin çalışma ve sosyal haklarına önemli katkılar sağlanacak. 1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasını içeren toplu iş sözleşmesinden bin 630 personel yararlanacak. Sözleşme, içeriğinde ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanı sıra iş güvencesini de barındırıyor. Sözleşme doğrultusunda en düşük personel ücreti 7 bin 674 lira 43 kuruş olacak. Maaşlarda ortalama yüzde 56,14 oranında artış sağlayan sözleşme doğrultusunda 6 aylık dönemlerde de maaş artışları asgari ücret artışının üstünde belirlendi. 2023 yılının ilk altı ayı için asgari ücret artışına ilave yüzde 5, 2023 yılının ikinci yarısına yüzde 5, 2024 yılının ilk altı ayı için yine asgari ücret artışına ilave yüzde 5 artış yapıldı.

"Ek kazançlarda önemli kazanımlar"

Sözleşme ile personelin ek kazançları ortalama yüzde 137,46 oranında artırıldı. Yemek, yol, yakacak, çocuk parası, gıda yardımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları, 1 Mayıs İşçi Bayramı yardımlarına yüzde 100’ü geçen oranda artışlar yapıldı. Personel çocuklarına verilen eğitim yardımlarında ise yüzde 189,04 oranında ortalama artış yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belediye emekçilerinin haklarının imkanlar dahilinde en iyi şekilde korunduğunu ifade etti.